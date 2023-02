Nordkorea: Frauen dürfen nicht wie Kim Jong-uns Tochter heissen

via REUTERS

«Die Behörden sagten, der Name sei nun für Personen von ‹höchster Würde› reserviert», so eine Bewohnerin.

Wie sie soll in Zukunft niemand anderes mehr heissen dürfen: Ju Ae, die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.

Die Behörden sagten, der Name sei nun für Personen von «höchster Würde» reserviert.

Bewohnerinnen einbestellt

«Gestern hat das Sicherheitsministerium in der Stadt Jeongju die Frauen, die unter dem Namen Ju Ae bei der Einwohnermeldebehörde registriert sind, ins Sicherheitsministerium bestellt, damit sie ihre Namen ändern», so ein Bewohner gegenüber dem Radiosender. So seien beispielsweise die Eltern einer zwölfjährigen Ju Ae aufgefordert worden, sich mit ihrer Tochter zu melden, wie das Internetportal «Insider» schreibt.