Staatlich verordnete Trauer um Kim Jong Il : Nordkoreaner dürfen elf Tage lang nicht lachen, weinen oder Alkohol trinken

Damit die Bevölkerung den Tod des früheren Machthabers Kim Jong Il im Jahr 2011 gebührend betrauert, hat sein Sohn Kim Jong Un radikale Massnahmen angeordnet: Wer vor dem 27. Dezember dagegen verstösst, muss mit harten Konsequenzen rechnen.

Wer betrunken erwischt wird, werde wie ein politischer Verbrecher behandelt, so ein Nordkoreaner.

Ab heute ist es in Nordkorea während elf Tagen verboten, zu lachen oder zu weinen. Heute ist auch Einkaufen untersagt.

Am heutigen 17. Dezember, dem zehnten Todestag des 2011 verstorbenen Machthabers Kim Jong Il, bricht für die Bürgerinnen und Bürger von Nordkorea eine noch entbehrungsreichere Zeit als sonst an. «Während der Trauerperiode dürfen wir keinen Alkohol trinken, nicht lachen oder keinen Freizeitaktivitäten nachgehen», erklärt ein Einwohner der Grenzstadt Sinuiju gegenüber Radio Free Asia. Auch Shopping sei am Todestag selbst verboten. «In der Vergangenheit sind Leute, die während der Trauerperiode betrunken erwischt wurden, verhaftet und als ideologische Verbrecher und Verbrecherinnen behandelt worden. Sie wurden weggebracht und danach nie mehr gesehen.»