Nordsee: Polesie und Verity nahe Helgoland zusammengestossen

Nach der Kollision von zwei Frachtern auf der Nordsee vor Helgoland sind die vier vermissten Menschen der siebenköpfigen Besatzung noch nicht gefunden worden. Die Suche sei am Dienstagabend um 22.45 Uhr eingestellt worden, teilte ein Sprecher des Havariekommandos der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch mit. Es könne nur darüber spekuliert werden, ob die vermissten Personen noch gefunden werden könnten. Im Laufe des Vormittags solle entschieden werden, wie es mit der Suche weitergehen werde. «Wir gucken dann, wie es weitergeht und was wir da noch machen können», sagte der Sprecher.

Am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr sind in der Deutschen Bucht, etwa 22 Kilometer südwestlich der Insel Helgoland, die Frachtschiffe «Polesie» und «Verity» kollidiert. Die «Verity» sei gesunken, die «Polesie», die 22 Menschen an Bord haben soll, hingegen weiterhin schwimmfähig. Eine grosse Suchaktion nach vermissten Seeleuten wurde eingeleitet. «Die Wassertemperaturen, die derzeit um zwölf Grad Celsius liegen, geben den Rettungskräften zu diesem Zeitpunkt noch die Chance, auf Überlebende zu treffen», hiess es weiter.

Laut Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) waren sieben Besatzungsmitglieder an Bord des gesunkenen Schiffes, ein Mensch wurde aus dem Wasser gerettet. Inzwischen wurde ein Seemann tot geborgen. Zwei weitere konnten gerettet werden. Vier Menschen werden noch vermisst. Die 22 Besatzungsmitglieder der «Polesie» blieben alle unverletzt.

Vermisste könnten bis zu 20 Stunden überleben

Niemand wisse, wie die vermissten Seeleute ausgerüstet seien, sagte DGzRS-Geschäftsführer Ippich. Immer wieder würden Menschen auch nach längerer Zeit lebend in kaltem Wasser gefunden. Laut den Seenotrettern könnten Menschen bei Wassertemperaturen um zwölf Grad nach Erfahrungswerten bis zu 20 Stunden überleben – es hänge aber auch von der Kondition und der Bekleidung, etwa einer Rettungsweste, der Verunglückten ab.

Drei Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) suchen deshalb bei völliger Dunkelheit weiter nach den Vermissten. Auch ein Bundespolizeischiff, ein Zollboot, ein Schiff der Wasserschutzpolizei und ein Lotsentender seien noch im Einsatz, teilte das Havariekommando am Abend mit. Sie setzen bei ihrer Suche Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte ein.

Darüber hinaus beteiligen sich laut Behörde die Deutsche Marine mit drei Hubschraubern, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit einem Forschungsschiff und die Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit einem Mehrzweckschiff.

Die Bedingungen blieben weiter schwierig

Taucher hatten zuvor nach Lebenszeichen auf dem Wrack des infolge der Kollision gesunkenen Frachters «Verity» in rund 30 Metern Tiefe gesucht – ohne Erfolg. Eine einsetzende starke Strömung machte weitere Versuche zunächst unmöglich, hiess es.

Die Bedingungen an der Unglücksstelle bleiben laut dem Havariekommando schwierig. «Der Wind weht mit etwa fünf bis sechs Windstärken, die Wellenhöhen liegen zwischen einem und zwei Metern», teilte die Behörde in Cuxhaven weiter mit.

Ursache bleibt unklar

Indes bleibt weiter unklar, warum das Massengutschiff «Polesie» und das Küstenmotorschiff «Verity» bei völliger Dunkelheit in der Deutschen Bucht zusammenstiessen. Der 91 Meter lange Frachter «Verity», der unter der Flagge des Vereinigtes Königreichs fährt, war den Angaben zufolge auf dem Weg von Bremen nach Immingham in Grossbritannien. Die unter der Flagge der Bahamas fahrende «Polesie» ist 190 Meter lang und fuhr zum Zeitpunkt der Kollision von Hamburg nach La Coruña in Spanien.

Der Unfall ereignete sich rund 22 Kilometer südwestlich der Hochseeinsel Helgoland und 31 Kilometer nordöstlich der ostfriesischen Insel Langeoog – in einem der meistbefahrenen Seegebiete weltweit. Denn in der Deutschen Bucht verlaufen laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zwei international eingerichtete Schifffahrtsstrassen in Ost-West-Richtung.

