Erdbeben in der Türkei: «Normalerweise würde meine Mutter hier leben»

Am Montagmorgen gab es im Südosten der Türkei ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8. In der türkischen Diaspora in Basel ist die Betroffenheit gross. Viele haben Familie und Freunde in der betroffenen Region.

1 / 3 In diesem Gebäude hat Mustafa Akbas vom Kebab Point in Basel eine Wohnung. Das viergeschossige Gebäude ist weitgehend eingestürzt. Normalerweise würde seine Mutter darin leben. Vor wenigen Monaten hat er sie aber nach Basel geholt. 20 Minuten «Es ist schlimm.» Die Familien von Akbas und seinem Angestellten Ifran Kul sind in der vom Erdbeben betroffenen Region daheim. Beide konnten sie alle Angehörigen am Montag erreichen. 20 Minuten Die Erdbeben haben massive Schäden hinterlassen. In Elbistan sind ganze Häuserzeilen verschüttet worden. Akbas fürchtet, dass Tausende unter den Trümmern begraben wurden. 20 Minuten

Darum gehts

Am Montagnachmittag ist der Mann, der seit Jahren einen kleinen Quartierladen im Kleinbasel betreibt, bereits am Packen. «Ich komme direkt aus der vom Erdbeben betroffenen Region Hatay», sagt er zu 20 Minuten. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen. Nach dem Beben der Stärke 7,8 konnte er kurz mit seiner Mutter und seinem Vater sprechen, bevor die Verbindung abgebrochen sei. «Das ist gut. Ich weiss, dass sie leben. Meine Onkel, Tanten und deren Kinder erreiche ich nicht. 20 Personen: Sie sind wohl alle tot. Ich habe fast meine ganze Familie verloren», sagt der Mann. «Sie sind alle verschüttet. Wir warten auf Hilfe, aber niemand kommt durch.»

Die Gebäude, in denen seine Angehörigen gelebt hätten, seien alle zerstört. «Einer meiner Leute lebte in einem achtstöckigen Haus. Alles ist am Boden. Es ist eine grosse Katastrophe», trauert der Mann. Nun versuche er, schnellstmöglich zu seinen Eltern zu reisen. Doch wann er sie wiedersehen wird, ist ungewiss. «Alle Flughäfen sind zu und auch die Autobahn ist gesperrt», sagt er.

Zwischen Handy und Dönerspiess

Im Kebab Point am Aeschenplatz ist die Stimmung am Montagnachmittag getrübt. Mustafa Akbas telefoniert gerade. «Es ist schlimm», sagt sein Mitarbeiter Irfan Kul. Die Zerstörung in seinem Dorf sei gross. Seine Schwester sei seit dem ersten Beben am frühen Morgen draussen und warte nun im Auto. «Zum Glück geht es meiner Familie gut.» Dann stösst sein Chef dazu. Den ganzen Tag schon ruft er Freunde und Verwandte an, um zu erfahren, ob sie noch leben.

«Hier, das ist meine Wohnung», sagt Mustafa Akbas. Auf dem Smartphone zeigt er das Foto eines Hauses in Elbistan. Vom viergeschossigen Gebäude ist noch ein Stockwerk übrig. «Normalerweise würde meine Mutter hier leben», fährt er fort. Die ist aber jetzt bei ihm in Basel. «Meine Familie ist zum Glück hier.» Auf dem Smartphone scrollt er durch weitere Bilder, die ihm Bekannte aus Elbistan geschickt haben. Die Verwüstung, die die Beben hinterlassen haben, ist immens. Er befürchte, dass noch Tausende verschüttet seien, sagt Akbas.

Fürs Erste ist er froh, kann er in seinem Imbiss stehen. Die Arbeit lenke ihn ab. Mit Bekannten habe er schon angefangen, Hilfe zu organisieren.