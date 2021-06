Tochter von Kim Kardashian - North West feiert 8. Geburtstag mit einer Poop-Emoji-Party

Eine Party, die es vermutlich so noch nie gegeben hat: Anlässlich ihres achten Geburtstags verkleidete sich North West als Poop-Emoji.

Ihre älteste Tochter feierte diese Woche ihren achten Geburtstag. Diesen Anlass liess sich die 40-Jährige natürlich nicht nehmen und organisierte eine Mega-Sause für ihr Kind. Und wenn man einen Social-Media-Star als Mutter hat, dann zelebriert man seinen Ehrentag natürlich auch mit ganz viel Emoticons – und zwar in Form von Kothaufen.

Triple P – Poop-Pyjama-Party

Ja, richtig gelesen. Kim Kardashian schenkte ihrer Tochter viele lustige, lächelnde Häufchen. Einblick in eine der wohl skurrilsten Pyjamaparties gab sie natürlich auf Instagram. North West und ihre Freunde hatten zwischen den mottogetreuen Heliumballons und bedruckten Taschen aber sichtlich Spass. Das absolute Highlight: die Poop-Emoji-Jumpsuits der Kids.

Neben den Party-Pics veröffentlichte Kim auf Instagram auch noch eine Reihe an Bildern, auf denen sie zusammen mit North zu sehen ist.. Dazu kommentierte sie: «Du bist die lustigste, stilvollste, kreativste Person, die genau weiss, was sie im Leben will. Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen.»