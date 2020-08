Quarantänepflicht

Norwegen schickt fünf Schweizer nach Landung direkt wieder zurück

Seit Samstag gilt für Schweizer bei der Einreise nach Norwegen eine zehntägige Quarantänepflicht. Für fünf Schweizer auf dem Weg nach Tromsö bedeutete dies die direkte Umkehr nach der Landung.

Nach Ankunft müssen Reisende 10 Tage in Isolation.

Pech für fünf Schweizer: Sie mussten nach der Landung in Oslo wieder umkehren.

Das norwegische Aussenministerium hat am Donnerstag für mehrere Länder aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine Reisewarnung ausgesprochen – neben der Schweiz auch für Tschechien, Frankreich und Monaco. Gleichzeitig müssen Reisende aus diesen Ländern und einigen schwedischen Regionen sich in Norwegen für zehn Tage in Quarantäne begeben.