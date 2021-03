Impfstopp : Norwegen untersucht Hirnblutungs-Fälle nach AstraZeneca-Impfung

Weil nach AstraZeneca-Impfungen Meldungen von Blutgerinnseln bekannt wurden, haben mehrere europäische Staaten einen Impfstopp für AstraZeneca ausgesprochen. Norwegen untersucht nun drei Fälle, in denen es zu Hirnblutungen kam.

In mehreren europäischen Staaten ist es nach AstraZeneca-Impfungen zu schweren Blutgerinnseln gekommen.

Der Impfstoff von AstraZeneca steht in der Kritik.

In mehreren europäischen Staaten gilt wegen Blutgerinnseln nach AstraZeneca-Impfungen ein Impfstopp.

In Norwegen sind drei weitere schwere Fälle von Blutgerinnseln beziehungsweise Hirnblutungen nach AstraZeneca-Impfungen aufgetreten. Es sei aber nicht klar, ob die Impfung gegen das Coronavirus der Auslöser dafür gewesen sei, betonte die Gesundheitsbehörde am Samstag in Oslo.