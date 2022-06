Norwegens Prinzessin Märtha Louise hat sich mit Schamane Durek Verrett verlobt

Königshaus gratuliert : Norwegens Prinzessin Märtha Louise hat sich mit Hollywood-Schamane verlobt

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihr Lebensgefährte, der selbsternannte Schamane Durek Verrett aus den USA, haben sich offiziell verlobt. Am Dienstag gratulierte das norwegische Königspaar dem Paar: «Der König und die Königin senden ihre herzlichsten Glückwünsche und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft», heisst es in der offiziellen Erklärung.

Louise gilt in ihrer Heimat als kontroverse Persönlichkeit. Die ausgebildete Physiotherapeutin bezeichnet sich selbst als «Heilerin» und gibt an, mit Engeln Kontakt zu haben – eine Gabe, die sie durch Kurse und Bücher weiterzugeben versucht. Ihr 47-jähriger Verlobter hat sich als Schamane für Hollywood-Grössen wie Gwyneth Paltrow einen Namen gemacht. Bis heute lebt Verrett vorwiegend in Kalifornien, obschon er und sein Herzblatt seit drei Jahren ein offizielles Paar sind. Auf Social Media bestätigte er nun die Verlobung: «Sie hat Ja gesagt», postete er auf Instagram.