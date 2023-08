Street Parade: Norweger (18) stürzt auf Domenico – «Er fiel mir voll auf den Kopf»

An der Street Parade arbeitete er hinter der Bar am Sechseläutenplatz.

Schrecksekunden für Domenico S. an der Street Parade: Als der 41-Jährige am Samstagabend gegen 22.30 Uhr hinter der Bar am Sechseläutenplatz tätig ist, spürt er einen heftigen Stoss – und liegt dann am Boden. «Ich dachte, ein Pfosten oder etwas ähnlich Schweres ist mir voll auf den Kopf gefallen», sagt Domenico. «Doch als ich nach links schaute, lag dort reglos ein junger Mann.» Er habe sich dann hochgerappelt und gesehen, dass der Gestürzte fest geblutet habe. «Seinen Kopf hat er ziemlich fest angeschlagen, er atmete nicht und war nicht ansprechbar.»