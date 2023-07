Kristin Harila besteigt alle Achttausender der Welt

Mit Erreichen des 8611 Meter hohen Gipfels des K2 in Pakistan hätten die beiden alle Achttausender innerhalb von 92 Tagen bezwungen, teilte ihr Team am Donnerstag mit.

Der Rekord stehe für die «unbeugsame Entschlossenheit, den Teamgeist und die Hartnäckigkeit» von Kristin Harila und Tenjin Sherpa, hiess es in der Erklärung.

Sie hat am schnellsten die Besteigung der 14 höchsten Berge der Welt geschafft.

