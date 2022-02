Olympia 2022: Der Medaillenspiegel der Winterspiele in der Übersicht

Am 4. Februar werden die Olympischen Spiele in Peking eröffnet. Viele Sportlerinnen und Sportler machten sich Hoffnung auf eine Teilnahme. 167 Schweizer und Schweizerinnen werden auf Medaillenjagd gehen. In 13 von 15 Disziplinen werden die Schweizer und Schweizerinnen am Start sein. Nur im Shorttrack und der Nordischen Kombination ist die Schweiz nicht dabei.