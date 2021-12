Norwegen - Norwegische Behörden liefern Daten zu Omikron-Superspreader-Event

Bei einer Weihnachtsfeier in einem Restaurant in Oslo steckten sich innerhalb kürzester Zeit fast sämtliche Gäste an.

Es könnte zu einem mahnenden Vorbild für den Rest von Europa werden: In einem Restaurant in der norwegischen Hauptstadt Oslo ist es Ende November zu einem Grossausbruch mit der neuen Corona-Variante Omikron gekommen. Bei einer Weihnachtsfeier mit insgesamt 117 Personen steckten sich 74 Prozent der Gäste mit dem Virus an. Fast alle von ihnen waren doppelt geimpft – sämtliche Gäste reisten mit einem negativen Testresultat an. Genützt hat dies offenbar trotzdem nichts. Das Norwegian Institute of Public Health hat nun die Resultate einer Untersuchung des Falls veröffentlicht, wie das Nachrichtenportal Focus berichtet.