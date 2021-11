Not gegen Elend? Young Boys wollen gegen Pleiten-Villarreal den Sieg

Beide Teams stecken in der Krise. Villarreal und YB gewinnen nicht mehr, die Berner beklagen zudem viele Verletzte. Unai Emery kritisiert sein eigenes Team und lobt die Berner, David Wagner will positiv denken.

«Wir müssen nach vorne schauen» : Not gegen Elend? Krisen-YB will gegen Pleiten-Villarreal den Sieg

Elia schoss vor zwei Wochen im Duell gegen Villarreal das 1:2. SRF

Darum gehts David Wagner ist vor dem Champions-League-Duell gegen Villarreal gut gelaunt.

Die letzten Rückschläge und die vielen Verletzten beunruhigen ihn nicht.

Villarreal-Coach Unai Emery lobt derweil die Berner überschwänglich.

«Geheimnisse gibt es nicht. Meine Spieler haben verschiedene Waffen, die sie auch einsetzen werden. Wir werden gut vorbereitet ins Spiel gehen und unser Bestes geben.» Das sagt YB-Coach David Wagner vor der Partie gegen den Villarreal CF am Dienstag um 21 Uhr (live bei uns im Ticker). Der Coach wirkt gut gelaunt. Das erstaunt ein wenig.

Denn: Bei den Bernern stockt derzeit der Motor. Der Meister scheiterte im Cup an Lugano, am Wochenende verlor man gegen entfesselte St. Galler mit 1:3. Und überhaupt: Seit der Nati-Pause konnte YB in fünf Spielen nur einmal gewinnen: am 23.10. gegen Lausanne (3:2). Hinzu kommt: eine Horror-Verletzungsserie. Acht Spieler sind derzeit verletzt, die Liste, sie ist lang: David von Ballmoos, Mohamed Camara, Cédric Zesiger, Fabian Lustenberger, Esteban Petignat, Jean-Pierre Nsame, Wilfried Kanga und Joel Monteiro. Sie alle fallen länger oder weniger lang aus.

Wagner blickt positiv gen Match

Zur Folge hat das etwa, dass Guillaume Faivre (34) das YB-Tor hüten wird. Wagner wird kaum den erst 18-jährigen Abdullah Laidani im Estadio de la Cerámica ins kalte Wasser werfen. Und für Camara, der wochenlang fehlen wird, wird wohl Nicolas Bürgy (26) spielen. Der Mann also, der in der letzten Rückrunde an Paderborn ausgeliehen war. Für beide Kicker wird es das Königsklassen-Debüt. «Ich bin bereit. Ein Einsatz würde mir sehr viel bedeuten», meinte Bürgy zuletzt gegenüber blue.

Und Wagner? Der lässt sich trotz der Rückschläge und den vielen Verletzten nicht aus der Ruhe bringen. An der PK vor dem Champions-League-Duell meint er: «Im Fussball ist es doch so: Spiele, die vorbei sind, sind vorbei. Das ist so, wenn man gewinnt oder verliert. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.» Den Verletzten wünscht der 50-Jährige gute Besserung. Wagner gibt zu, dass viele und gute Spieler fehlen. Den Kopf in den Sand stecken mag er jedoch nicht. «Wenn man nach Rückschlägen und trotz vielen Verletzten gewinnt, ist das Glücksgefühl doch noch viel, viel grösser.»

Überhaupt wirkt der YB-Coach gelassen und voller Zuversicht. Von seinen Spielern und deren Qualität ist er überzeugt. Auch Christian Fassnacht ist das. Einen Tag vor dem CL-Kracher sagt er: «Details entscheiden die Spiele. Wir haben immer gute Dinge gezeigt, wir können es mit den Teams aufnehmen. Wir müssen einfach Fehler abstellen.»

Unai Emery zu Newcastle? Nach dem Rauswurf von Steve Bruce ist Newcastle United noch auf der Suche nach einem neuen Teammanager. Der neue Top-Kandidat soll nun offenbar Villarreal-Coach Unai Emery sein. Dies berichtet Sport 1. Bei den Spaniern hat der 49-Jährige noch einen bis 2023 laufenden Vertrag, die Engländer müssten ihn also erst aus seinem Arbeitspapier freikaufen. Angesprochen auf Newcastle meint Emery: «An den Gerüchten ist nix dran.» (nih)

«Es ist besorgniserregend»

Was die beiden so positiv stimmt? Vielleicht ist es die Pressekonferenz von Villarreal. An dieser überschüttet Trainer Unai Emery die Berner mit Komplimenten. «Tolles Team, toller Coach», so Emery etwa. Und: «Sie flanken gefährlich, besetzen den gegnerischen Strafraum mit vielen Spielern, und die Mittelfeldspieler stossen immer wieder in die Abschlusszone vor. Sie haben einen klaren Plan.» Weiter lobt er den YB-Coach für dessen Taktik im Hinspiel. So meint er: «Zu Beginn pressten sie noch nicht so hoch, dann haben sie umgestellt und uns früh unter Druck setzen können. Wir mussten leiden.»

Leiden. Damit kennt sich Villarreal in dieser Saison gut aus. In der Liga gab es erst zwei Siege, der letztjährige Tabellensiebte steht aktuell auf dem 13. Rang. Besonders seit der Nati-Pause liest sich die Bilanz wie eine Horror-Geschichte. Wie die Berner schaffte der Club in fünf Spielen nur einen Sieg: jener gegen die Young Boys. Am Wochenende gab es zuletzt eine 0:2-Klatsche im Derby gegen Valencia. «Meine Spieler machen einfach zu viele Eigenfehler. Grobe Eigenfehler», so Emery. «Es ist besorgniserregend.» Im nächsten Moment ist der Coach aber bereits wieder positiv gestimmt. Er sagt: «Wir sollten die verschiedenen Wettbewerbe voneinander trennen. Ich sehe das Spiel gegen YB als Top-Chance. Wenn wir gegen Bern die Fehler der letzten Partien abstellen, dann schaue ich positiv in die Zukunft.»

Yeremy Pino ist da weitaus in bedrückterer Stimmung. Der 19-jährige Torschütze aus dem Hinspiel gibt ehrlich zu: «Besonders gut geht es uns derzeit nicht. Uns geht es scheisse.» Er versuche aber positiv zu bleiben. «Wir haben eine gute Truppe, haben Vertrauen ineinander. Schon letztes Jahr haben wir bewiesen, dass wir im Europacup tolle Leistungen zeigen können, auch wenn es in der Liga nicht so gut läuft. Wir stehen zusammen und glauben an uns. Aber ja, wir brauchen die Fans! Sie müssen uns unterstützen», so Pino.