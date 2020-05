Polizeimeldungen Ostschweiz

Notarzt-Auto mit Blaulicht und Sirene übersehen

Am Samstagmorgen kam es in Rapperswil-Jona zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Notarzt-Auto. Der Autofahrer hatte den Notarzt übersehen. Seine 79-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Says GR, 12.05.2020: Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein 37-Jähriger zu einem Landwirtschaftsbetrieb. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er dabei links über den Fahrbandrand hinaus und fuhr 200 Meter ein Wiesenbord hinunter.

Neckertal SG, 10.05.2020: Ein 43-Jähriger wurde am Sonntag in der Region Fürstenland-Neckertal bei einem Schiessunfall aus Versehen von einem Nachbarn (45) getroffen. Er schoss ihm in die Wade. Der 43-Jährige musste ins Spital. Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt.

