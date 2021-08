Notenschnitt abschaffen? - Notenverschärfungs-Pläne von Economiesuisse für Mathe und Deutsch fallen bei Maturanden durch

Bis zum Schluss seriös büffeln

Ein Vorschlag der Fachgruppe des Bundes und der Kantone besteht laut Bericht der «NZZ am Sonntag» darin, die Leistungen an den Abschlussprüfungen mehr zu gewichten. Heute wird die Gesamtnote aus dem Prüfungsresultat und der Erfahrungsnote ermittelt. Das soll sich ändern. Die Prüfungen sollen separat bewertet werden. Nur wer an den Schlussprüfungen einen Schnitt von «Vier» erreicht und höchstens zwei ungenügende Noten hat, besteht die Matur. Mit der Matur-Reform solle niemand mehr einfach mit guten Vornoten die Matur bestehen können. Ziel der Fachgruppe ist es, dass sich die Maturanden bis zum Ende der Gymi-Zeit seriös vorbereiten müssen – auch auf die Schlussprüfungen.