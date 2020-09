Reifenreparatur – Schadet ein Notfall-Kit mehr, als es nützt?

Frage von Severin ans AGVS-Expertenteam:

Antwort des AGVS:

Lieber Severin



Die meisten Autos haben heute standardmässig ein Reparaturset für den Fall einer Reifenpanne an Bord. Wer ein Ersatzrad möchte, kann dies bei einigen Fahrzeugen als «Sonderausstattung» bestellen. Der Platz in der Ersatzradmulde unter dem Kofferraum ist aber oft beschränkt, weshalb das Verstauen eines Ersatzrades nicht immer möglich ist oder nur unter Verwendung eines Notrades, das kleiner und schmaler ist als die Serienräder.



Ein Reifenreparaturset besteht aus einem Kompressor und einer Dichtflüssigkeit. Diese hat ein Ablaufdatum und sollte periodisch ersetzt werden. Logischerweise funktioniert eine Reifenreparatur mit dieser Dichtmilch (Konsistenz und Farbe erinnern etwas an Kuhmilch, deshalb dieser Ausdruck) nur bei relativ kleinen Beschädigungen im Reifen, etwa durch einen überfahrenen Nagel. Wichtig ist auch, nach der vorerst erfolgreichen Reparatur den Reifendruck unterwegs wiederholt zu prüfen.



Die Anwendung der Reparatursets ist für viele Automobilisten wohl zu umständlich (so wie der Radwechsel mit Schraubenschlüssel auch…), so dass viele lieber gleich den Pannendienst rufen. Und ja, die Aussichten auf Erfolg sind bei einem vollwertigen Ersatzrad besser als bei einem Reparaturset. Immer vorausgesetzt, es hat genügend Luft im Ersatzrad, denn bei der Ausstattung mit Ersatzrad entfällt meistens der Kompressor



Du stellst richtig fest, dass die Dichtmilch eine klebrige Konsistenz hat und haben muss, um ihren Job zu erledigen. Sie verklebt aber nicht die Felge, sondern vielmehr die Reifeninnenseite und – falls vorhanden – den Reifendrucksensor. Dies sorgt sowohl seitens Kunde (Ersatz des Sensors), als auch seitens Reifenentsorger (Verkleben der Shredder-Werkzeuge) nicht gerade für Begeisterung.