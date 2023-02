Bei Reifenpanne: Notfall-Kit oder doch besser Ersatzrad nutzen?

Frage von Petra ans Viva-Expertenteam:

Ich will mir einen neuen Wagen kaufen, im Showroom habe ich mir den Kofferraum angeschaut und festgestellt, dass kein Ersatzrad mehr unterm Boden liegt. Der Verkäufer meinte, dass ich es als Sonderausstattung bestellen könne, aber dass der Wagen normalerweise mit einem Notfall-Kit für die Reifenreparatur ausgeliefert wird. Nun bin ich verunsichert, was macht mehr Sinn?

Antwort:



Du hast richtig festgestellt, dass man heute lieber auf mehr Platz und vor allem auch weniger Gewicht setzt – schliesslich ist das meist standardmässig an Bord befindliche Reparaturset auch klar leichter als ein Ersatz- oder Notrad. Bei einer Reifenpanne legen heute zudem die wenigsten noch selbst Hand an, meist wird eh der TCS oder ein anderer Pannenhelfer gerufen. Denn das Wechseln eines Reifens dauert im Alltag länger als in der Formel 1, wo dies heute innert Sekunden passiert.