Iran hat vier Airbusse ins Land geschmuggelt

Im Jahr 2019 rangierten die Turkish Airlines ihre A340-Airbusse aus. Vier von ihnen landeten in Südafrika und nun drei Jahre später in Teheran.

Mit Registrierung in Burkina Faso sind sie in Südafrika abgehoben – und hatten offiziell Usbekistan zum Ziel.

Experten vermuten «geheime Transaktion»

So wurden die vier Airbus 340 Modelle im Frühjahr 2019 aus Istanbul nach Johannesburg geflogen, wo die Flieger eingelagert werden sollten. Der neue Besitzer wurde die erst 2013 gegründete Firma Avro Global aus Hongkong, wie der «Focus» berichtet. Nun hoben die vier Flieger jedoch kurz vor Weihnachten wieder ab und flogen gemäss Flugplan in Richtung Usbekistan. Doch dort kamen sie nie an – stattdessen wichen sie von ihrer Route ab und landeten in der iranischen Hauptstadt Teheran. Dabei soll es sich um eine «geheime Transaktion» zwischen dem Iran und der Türkei gehandelt haben, wie das niederländische Luftfahrt-Magazin «Scramble» schreibt.