Krank im Homeoffice – Nothelferkurse für psychische Probleme boomen bei Firmen

Überarbeitet und erschöpft: Viele Schweizer Angestellte fühlen sich in der Corona-Krise überlastet . Denn in der Pandemie wird vermehrt zuhause gearbeitet. Arbeitsnehmende verbringen dadurch mehr Zeit vor dem Bildschirm und bewegen sich weniger .

Teilnehmerzahl hat sich vervierfacht

So bietet etwa die Stiftung Pro Mente Sana eine solche Ausbildung in «Mental Health First Aid» seit 2019 an. Diese dauert vier halbe Tage. Während vor Corona rund 1000 Personen den Kurs besuchten, waren es 2021 bereits 4000 Teilnehmende.