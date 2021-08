An Corona erkrankt : Notkaiserschnitt, dann Intensivstation - Mutter stirbt kurz nach Geburt

Die 30-jährige Kristen McMullen hielt ihr Neugeborenes nur für wenige Minuten in den Armen. Danach musste sie auf die Intensivstation und verstarb.

Die Mutter erkrankte an Corona und litt an einer Lungenentzündung.

Die 30-jährige Kristen McMullen konnte ihr neugeborenes Mädchen Summer nur für kurze Zeit im Arm halten. Danach musste sie auf die Intensivstation und nur wenige Tage später verstarb sie. Doch was ist genau passiert? McMullen wurde mit Corona in ein Krankenhaus in Melbourne (Florida) eingeliefert. Zu dem Zeitpunkt war sie im achten Monat schwanger. Ihr Zustand verschlechterte sich zunehmend, sie bekam eine Lungenentzündung. Die Ärzte mussten am 27. Juli einen Notkaiserschnitt einleiten. Töchterchen Summer kam eine Woche früher als geplant auf die Welt, wie lokale Medien in Florida berichten.