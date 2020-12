Händler öffnen wegen Sperrstunde früher

Die Grossverteiler passen sich der Sperrstunde des Bundes um 19 Uhr an und öffnen früher: So machen viele Coop-Filialen bereits um 7 Uhr auf. Migros in Luzern und Tessin öffnen seit 18. Dezember ebenfalls ab 7 Uhr flächendeckend. In Zürich und Neuenburg-Fribourg öffnen einzelne Filialen punktuell etwas früher. Die Öffnungszeiten werden also eigentlich wieder verlängert, und gleichzeitig soll den Kunden der frühmorgendliche Einkauf ermöglicht werden.