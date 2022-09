5 Prozent extra: «Notmassnahme» – Schweizer Hotels verlangen jetzt Energiekostenzuschlag

Normalerweise nicht bei Buchung über ein Portal wie Booking, wie Rechtsanwalt Andreas Röösli von der Kanzlei Schwegler & Partner zu 20 Minuten sagt. «Dort sind die Preise in der Regel fix.» Doch der News-Scout buchte direkt beim Hotel. Dann ist, wenn kein Fixpreis vereinbart wurde, eine nachträgliche Änderung grundsätzlich erlaubt, wenn dies so im Vertrag oder in den AGB des Hotels steht und der Kunde das Lesen der AGB bestätigen musste, so Röösli. Ansonsten wäre der Zuschlag freiwillig. Das Hotel hat laut eigenen Angaben ab August den Zuschlag in die AGB integriert, einen Monat nach der Buchung des Lesers.