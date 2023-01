Russlands Raketen verfehlen ihre Angriffsziele

Ukraine-Krieg : «Notorisch ungenau» – Russlands Raketen verfehlen ihre Ziele

Haben russische Raketen ein Problem mit der Zielgenauigkeit? Bild: Freiwillige Kämpfer der Stalingrad-Einheit versammeln sich in der Mamajew-Kurgan-Gedenkstätte, bevor sie in das Gebiet der russischen Militäroperation abreisen.

Als Beispiel nennen die Briten den Angriff auf einen Wohnkomplex in der ukrainischen Stadt Dnipro. Der dort vor einigen Tagen eingeschlagene Raketentyp «AS-4 Kitchen» sei wegen des Radarsystems «notorisch ungenau» beim Einsatz auf Ziele am Boden und in Städten. Ähnliche Waffen hätten auch bei anderen Gelegenheiten bereits zu hohen Opferzahlen geführt, etwa beim Angriff auf ein ukrainisches Einkaufszentrum in Krementschuk im vergangenen Juni.