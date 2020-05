Kommentar erfassen

Tom 29.05.2020, 09:28

Das Ganze lässt sich auch auf Bundesebene übertragen. Die Staatsrechtler die sich bisher geäussert haben, bezweifeln dass der Bundesrat all die wirtschaftlich-sozialen Massnahmen (also nicht direkte Virusbekämpfung) via Notrecht ergreifen durfte.