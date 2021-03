311 Wochen als Nr. 1 : Novak Djokovic bricht Federers Ranglisten-Rekord

Seit diesem Montag ist Roger Federer eine seiner bedeutendsten Bestmarken los. Novak Djokovic steht in seiner 311. Woche an der Spitze der Weltrangliste und löst den «Maestro» damit als Rekordhalter ab.

Federer führte das Klassement letztmals 2018 an. Nach der Final-Niederlage in Halle gegen Borna Coric (6:7 (6:8), 6:3 und 2:6) wurde der Schweizer als Nr. 1 abgelöst.

Vor dem langersehnten Comeback von Roger Federer auf der ATP-Tour in Doha übernimmt Novak Djokovic an diesem Montag mit nun 311 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste auch offiziell die Rekordmarke von dem Schweizer. Der 33 Jahre alte Serbe führt das Ranking aktuell mit einem deutlichen Vorsprung vor Rafael Nadal an.