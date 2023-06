Novak Djokovic: Neue Details zu mysteriösen Metallscheibe auf Brust

Am Dienstagabend gewann er gegen den Russen Karen Katschanow.

In diesem trifft er auf die Weltnummer eins Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic steht am French Open im Halbfinal.

Doch was ist es genau? Nach Angaben des Herstellers Tao Technologies aus Italien handelt es sich dabei um ein «nanotechnologisches Gerät, das die Wärme des Körpers in Licht umwandelt, das wiederum ins Nervensystem gesendet» werde. Der Körper komme so wieder ins Gleichgewicht. Darüber hinaus könne ein Taopatch zur «Steigerung der sportlichen Leistung und der Konzentration» beitragen. Und mehr noch: Auch gegen Gebrechen, vor allem aber gegen Muskelschmerzen und Müdigkeit, soll es wirken.