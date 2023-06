Tennis: Ist Novak Djokovic der GOAT?

Novak Djokovic schrieb am Sonntag mit dem 23. Grand-Slam-Titel in Paris Sport-Geschichte. Viele Stars aus der Tennis-Welt sind sich sicher: Der Serbe ist der grösste Tennis-Spieler aller Zeiten.

Rekordmarken geknackt

«Ich bin der grösste Roger-Fan, aber wir müssen alle zugeben, dass Novak der unbestrittene GOAT ist», schrieb Eugenie Bouchard auf Twitter. Die Fakten geben der kanadischen Tennisspielerin recht. Djokovic ist nach dem Sieg am French Open der erste Mann, der jedes Grand Slam mindestens drei Mal gewinnen konnte. Mit 23 Major-Titeln ist er aber in erster Linie alleiniger Spitzenreiter in der Gesamtwertung der wichtigsten Tennisturniere. Auch Stan Wawrinka hält den Serben für den Grössten. Der Romand repostete ein Jubelbild von Djokovic mit einem Geissen-Emoji, angelegt an die englische Abkürzung GOAT, für «greatest of all time». Der frischgebackene Roland-Garros-Champion selbst gibt sich bescheiden: «Ich möchte nicht sagen, dass ich der Grösste bin, das ist respektlos gegenüber den Champions früherer Generationen, die den Weg geebnet haben».

Faire Worte von Nadal

Der zurzeit verletzte Rafael Nadal muss Rivale Djokovic in Sachen Grand Slams an sich vorbei ziehen lassen, beweist aber Sportsgeist. «23 ist eine Zahl, an die man vor ein paar Jahren nicht denken konnte – und du hast es geschafft!» gratulierte der Spanier am Sonntag kurz nach Ende des Finals fair auf Twitter. Djokovic selber erklärte an der Pressekonferenz nach seinem grossen Sieg, er habe «unzählige Stunden» damit verbracht darüber nachzudenken, wie er gegen Federer und Nadal gewinnen könne. «Diese beiden Jungs haben mich in den letzten 20 Jahren ziemlich beschäftigt», so «Nole».

Waldspaziergang mit der Familie als Final-Vorbereitung

Djokovic zeigte sich nach dem verwandelten Matchball emotional und verdrückte sogar einige Freudentränen. Besonders speziell war es für ihn, dass ihm seine gesamte Familie im Stadion bei seinem grossen Erfolg zusah. «Dem Lächeln meiner Kinder zu entnehmen, haben sie wohl Freude hier zu sein», meinte der 36-Jährige nach dem Spiel im Platz-Interview. Bei der Pressekonferenz verriet der zweifache Vater dann, dass er den Vortag des Finals lieber mit der Familie als beim Training verbrachte. «Ich hatte Elternpflichten, war im Wald und habe mir das Champions-League-Finale angeschaut», zeigte sich der Superstar entspannt.

Grand Slam, Court-Rekord und Olympia bleiben als Ziele

Nach dem French Open ist vor Wimbledon. Auf dem heiligen Rasen hat Djokovic seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe im Viertelfinal 2017 keine einzige Partie mehr verloren und geht als grosser Favorit ins Rennen. Verteidigt«Nole» in Wimbledon seinen Titel erneut, würde er Federers Rekord von acht Triumphen beim Londoner Rasenturnier und Margaret Courts Bestmarke von 24 Grand Slams bei den Frauen egalisieren. Weil Djokovic vor dem French Open im Januar bereits das Australian Open gewann, ist er zudem weiter im Rennen für den «Grand Slam». Letztmals alle Major-Turniere in einem Kalenderjahr gewinnen konnte Rod Laver 1969. Im Gegensatz zu Nadal fehlt dem Serben ausserdem noch die Goldmedaille bei Olympia. Diese könnte er im kommenden Jahr auf dem Court Phillipe Chatrier in Roland Garros an der selben Stätte gewinnen, bei der er am Sonntag bereits Historisches schaffte.

