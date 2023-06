French Open: Gewinnt Novak Djokovic gegen Casper Ruud?

Kaum ein Tennisspieler ist mental derart stark wie Novak Djokovic, der schon zahlreiche Partien aus scheinbar aussichtslosen Situationen zu drehen vermochte. Als er das letzte Mal die Chance hatte, die alleinige Führung in Sachen Grand-Slam-Titel zu erlangen, zerbrach er aber für einmal am immensen Druck. 2021 verlor Djokovic nämlich überraschenderweise den Final des US Open gegen Daniil Medwedew. Ausser den Djokovic-Fans dürften heute wohl viele Beobachter auf ein ähnliches, wenn auch relativ unwahrscheinliches Szenario hoffen.