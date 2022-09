Laver Cup: «Gibt immer die Hoffnung» – Djokovic wünscht sich Comeback von Federer

«Einer der schönsten Momente in meinem Leben»

Beim Laver Cup ist davon nun nichts zu spüren. Im Gegenteil: Djokovic und Federer verhalten sich am Rande der Spiele wie gute Kumpels und nach seinem Sieg im Doppel mit Matteo Berrettini sprach der Serbe sogar den Wunsch aus, dass der Maestro nochmals auf die ATP-Tour zurückkehrt.



«Es gibt immer die Hoffnung, dass Roger zurückkommt, damit wir noch einmal zusammen spielen», tönte der 35-Jährige mit einem breiten Grinsen und heizte dann das Publikum an: «Wollt ihr Federer zurück? Lasst es ihn hören!» Bereits beim Platzinterview nach seinem überragenden Tour-Comeback im Einzel gegen Frances Tiafoe äusserte sich der polarisierende Serbe in den höchsten Tönen über den 41-Jährigen und dessen Abschieds-Show am Freitag.