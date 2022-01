Boris Becker : «Novak Djokovic ist kein Idiot»

Sein früherer Trainer nimmt Novak Djokovic in Schutz: Boris Becker findet es zwar nicht gut, dass der Weltranglistenerste nicht geimpft sei, doch man müsse seine Entscheidung respektieren.

Das Gericht in Melbourne will am Montagvormittag darüber entscheiden, ob Djokovic das Land verlassen muss oder doch bleiben darf.

Djokovic war am Mittwochabend die Einreise nach Australien verweigert worden, weil er nicht die nötigen Dokumente für eine umstrittene medizinische Ausnahmegenehmigung hatte vorlegen können. Seitdem hält er sich in einem Hotel für Ausreisepflichtige auf. Das tut Becker «in der Seele weh», wie der frühere Wimbledon-Champion sagte: «Natürlich sind vor dem Gesetz alle gleich, doch er hat es nicht verdient, wie man aktuell mit ihm umgeht.»

Der Entscheid fällt am Montag

Das Gericht in Melbourne will am Montagvormittag (10.00 Uhr/0.00 Uhr MEZ) darüber entscheiden, ob Djokovic das Land verlassen muss oder doch bleiben und an den am 17. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen darf. Ein positiver Corona-Test aus dem Dezember 2021 soll ihm offenbar doch noch zu einer Teilnahme an dem Turnier verhelfen.