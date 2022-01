Mehrheitsaktionär : Novak Djokovic besitzt Firma, die an Behandlung gegen Covid-19 forscht

«Unser Ziel ist es, eine neue Technologie zur Bekämpfung von Viren und resistenten Bakterien zu entwickeln», sagt der CEO der Firma. Sie beschäftigt rund 20 Mitarbeitende.

Sie beschäftigt rund 20 Mitarbeitende in Dänemark, Slowenien, Australien und Grossbritannien.

Laut dem dänischen Unternehmensregister halten Djokovic und seine Frau Jelena 80 Prozent der Anteile an der Firma.

Novak Djokovic war im Juni 2020 an der Gründung eines dänischen Biotech-Unternehmens beteiligt.

Djokovic und seine Frau sind Mehrheitseigner

Laut dem dänischen Unternehmensregister halten Djokovic und seine Frau Jelena 80 Prozent der Anteile an der Firma. Sie beschäftigt rund 20 Mitarbeitende in Dänemark, Slowenien, Australien und Grossbritannien. «Unser Ziel ist es, eine neue Technologie zur Bekämpfung von Viren und resistenten Bakterien zu entwickeln», sagte Loncarevic. Wenn dies mit dem Coronavirus gelinge, «werden wir es auch mit allen anderen Viren schaffen». Djokovics Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu der Beteiligung an dem Unternehmen äussern.