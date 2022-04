«Verrückt» : Novak Djokovic kritisiert Wimbledon-Ausschluss für russische Tennis-Profis

Nach der Bekanntgabe des Ausschlusses russischer und belarussischer Tennisspielerinnen und -spieler bei Wimbledon hat sich nun die Weltnummer eins Novak Djokovic zu Wort gemeldet.

Der Serbe steht aktuell beim Heim-Turnier in Belgrad im Einsatz.

«Wenn sich die Politik in den Sport einmischt, ist das Ergebnis nicht gut», sagt die Weltnummer eins.

Am Mittwoch hatte das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon bekannt gegeben, in diesem Jahr russische und belarussische Tennisprofis auszuschliessen.

Die Weltnummer eins Novak Djokovic hat den Ausschluss russischer und belarussischer Tennisprofis vom diesjährigen Turnier in Wimbledon heftig kritisiert. Nach seinem Auftaktsieg bei seinem Heim-Turnier in Belgrad nannte der Serbe die Entscheidung am Mittwochabend «verrückt».