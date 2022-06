Mühsame erste Partie: Novak Djokovic kritisiert Wimbledon – trotz Auftaktsieg fällt er weit zurück

Vor dem Spiel gegen Nadal gabs für Djokovic am French Open Buhrufe. 20min

Seit 2017 ist Novak Djokovic in Wimbledon ungeschlagen. Vor fünf Jahren hatte der Serbe gegen den Tschechen Tomas Berdych im Viertelfinal verletzt aufgeben müssen, seither hat er dreimal den Titel geholt – 2020 wurde das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres wegen Corona abgesagt. 2019 hatte er Roger Federer nach zwei abgewehrten Matchbällen noch bezwungen. Auch 2022 gehört der 35-Jährige zu den grossen Favoriten auf den Titel.

Seine erste Partie gewann der Serbe schon einmal. Gegen den Südkoreaner Soon-woo Kwon (ATP 81) siegte er mit Müh und Not in vier Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Kwon war ein mühsamer Gegner, der dem Serben viel abverlangte. Der erste Schritt zum Triumph in London? Gut möglich. Schliesslich fehlen auch die Weltnummern eins, Daniil Medwedew, und zwei, Alexander Zverev, in London.

Der Deutsche Zverev fehlt verletzt, er hatte sich am French Open gegen Rafael Nadal alle drei seitlichen Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen und wurde bereits operiert. Der Russe Medwedew fehlt wie alle seine Landsfrauen und -männer. Der Grund: Wimbledon hat alle russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeladen.

Djokovic versteht die Frustration

Diesen Schritt betitelte Djokovic vor dem Turnierstart als falsch und sagte: «Als Kind des Krieges verstehe ich die Frustration der Ukrainer und weiss, wie sich das anfühlt. Dennoch bin ich nicht dafür, Athleten auszuschliessen. Die Russen unterstützen den Krieg nicht. Ich sehe nicht, wie sie dazu beigetragen haben. Sie sind professionelle Athleten und verdienen es, an Wettkämpfen teilnehmen zu können.»

Gut möglich, dass hinter dieser Aussage auch ein wenig Eigeninteresse steckt. Denn Wimbledon hat nicht nur diese Ausschlüsse beschlossen, sondern auch, dass keine Weltranglistenpunkte verteilt werden. Das kommt Djokovic alles andere als zugute. Er verliert 2000 Punkte vom Sieg des Vorjahres und fällt nach dem Turnier von Position drei auf die sieben zurück.

Federer fällt aus Weltrangliste

Noch schlimmer trifft es den achtfachen Wimbledon-Champion Roger Federer, was die Weltranglistenpunkte betrifft. Der 41-jährige Schweizer befindet sich nach seiner dritten Knie-Operation noch immer im Aufbau und hofft, im September für den Laver Cup auf den Court zurückkehren zu können. Weil er nun in Wimbledon nicht antreten kann, verliert er seine letzten 600 Punkte, die er im ATP-Ranking noch auf dem Konto hat. In zwei Wochen wird Federer damit nicht mehr in der offiziellen Weltrangliste der ATP geführt – zum ersten Mal seit 1997.

Das wird dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger aber wohl egal sein. Er will einfach noch einmal auf die Tour zurückkehren und nochmals Profi-Turniere bestreiten. Die Gerüchte ebben aber nicht ab, dass Federer nach den Swiss Indoors, dem Heimturnier in Basel, möglicherweise seine illustre Karriere beenden könnte. An seinen eigenen Rücktritt denkt Djokovic aktuell nicht. Er visiert seinen siebten Titel in Wimbledon an.