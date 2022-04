«Es ist beunruhigend» : Novak Djokovic packt über seine mysteriöse Krankheit aus

Sorge um Tennis-Superstar Novak Djokovic leidet unter einer mysteriösen Müdigkeit. Nach der Final-Pleite beim Heimturnier in Belgrad spricht der Serbe von Stoffwechselproblemen.

Was stimmt mit Novak Djokovic nicht? Die Nummer 1 der Tennis-Welt muss sich am Sonntag dem Russen Andrei Rublew im Finale des Heimturniers in Belgrad in drei Sätzen geschlagen geben. Ihm geht im dritten Satz die Kraft aus, er verliert ihn 0:6, wirkt auch im Anschluss völlig niedergeschlagen.