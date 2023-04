Novak Djokovic zerstört in Monte Carlo Tennisschläger

Am Donnerstag stand der Achtelfinal des ATP-Masters in Monte Carlo an.

In Monte Carlo findet derzeit das ATP-1000-Turnier statt. Am Dienstag gewann Novak Djokovic (ATP 1) gegen den Qualifikanten Iwan Gachow (ATP 198) in zwei Sätzen 7:6 (7:5), 6:2. Den Sieg der Tennis-Weltnummer eins sah auch Formel-1-Star George Russell und dessen Freundin Carmen Montero. Nun stand im Achtelfinal die Partie gegen Lorenzo Musetti (ATP 16) an.