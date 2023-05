Novak Djokovic spricht über Roger Federer und Rafael Nadal

Unter den Augen von Fussballtrainer-Legende José Mourinho startete Novak Djokovic am Freitag mit einem Auftaktsieg gegen Tomas Martin Etcheverry (ATP 61) ins Sandplatzturnier in Rom, ehe er am Sonntag auch Grigor Dimitrov (ATP 33) in drei Sätzen niederrang. Abseits des Courts sorgt der Tennis-Superstar mit einem Interview für Aufsehen. Gegenüber der «Corriere della Sera» äussert sich Djokovic u. a. zu folgenden Themen:

Das Verhältnis mit Federer und Nadal

«Wir waren nie Freunde. Zwischen Rivalen ist das nicht möglich», sagt Djokovic über Roger Federer. Betont aber, dass er und der Schweizer «nie Feinde» gewesen seien. Der Serbe sagt, er habe immer Respekt vor dem Maestro gehabt, und bezeichnet ihn als einen «der Grössten aller Zeiten». «Federer hatte einen aussergewöhnlichen Einfluss, aber ich war nie nah zu ihm», so der 22-fache Major-Champion. Rafael Nadal habe er in den letzten 15 Jahren mehr gesehen als seine eigene Mutter, witzelt Nole und hält fest, dass er auch den Spanier respektiere und bewundere. Dennoch sei auch mit ihm eine Freundschaft «unmöglich».

Seine grössten Partien gegen Federer und Nadal

Imitationen von anderen Spielern

Im Interview wird Djokovic gefragt, ob es stimme, dass Federer ihn darum gebeten habe, die Imitationen von anderen Tennisstars zu unterlassen. Der Serbe imitierte vor allem zu Beginn seiner Karriere einige seiner Tourkollegen und -kolleginnen in der Öffentlichkeit, wofür er auch Kritik einstecken musste. «Nein, Roger hat mich nicht darum gebeten», hält der 35-Jährige fest und erklärt, er habe damit auch nicht aufgehört. «Ich habe nie jemanden imitiert, um ihn zu beleidigen, sondern um Spass zu haben», so der Djoker weiter. 2009 habe er etwa Nadal nur nachgeäfft, weil jener gegen ihn gewonnen habe. «Hätte ich ihn geschlagen und danach imitiert, hätte mich Rafa wohl umgebracht», witzelt Djokovic.

Über den Wirbel um seine Nicht-Impfung

Weil Djokovic sich nicht gegen Corona impfen liess, verpasste er mehrere wichtige Turniere. Besonders beim Australian Open 2021 sorgte er damit für grossen Wirbel. «Viele Leute haben es geschätzt, dass ich konsequent geblieben bin», sagt der Serbe und erklärt, dass «95 Prozent» von dem, was in den Medien über ihn gesagt wurde, «völlig unwahr» seien. Wichtig sei es ihm, dass es ein grundlegendes Menschenrecht sei, frei entscheiden zu können, ob man sich impfen lassen wolle oder nicht. Er selbst sei kein Impfgegner per se. In Australien sei er eine Woche lang in «einem Gefängnis» untergebracht gewesen, wo er nicht mal das Fenster öffnen konnte. Djokovic konstatiert, er habe keine Regeln gebrochen. «Ich wurde zu einem politischen Fall, zu jemandem, der die Welt gefährdete», erklärt er und sagt, er sei während der Zeit zu einer medialen «Zielscheibe» geworden.