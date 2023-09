Banjska: Novak Djokovic wird nach Kosovo-Post kritisiert

Auch YB-Gegner trauert

Djokovic ist in Serbien bei weitem nicht der Einzige, der sich mit den Angreifern solidarisiert, die in Banjska ums Leben kamen. Auch Fussball-Meister Roter Stern Belgrad trauert und spendet sogar Geld an die Familien der getöteten Serben. Der kommende Gegner von YB in der Champions League bezeichnet das Ganze als «Tragödie, die ehrenwerten und ehrlichen Familien in der südserbischen Provinz widerfuhr». Jede Familie soll umgerechnet rund 9700 Franken erhalten.