Saisonvorbereitung : Novak Djokovic setzt wieder auf Guru-Kraft

Die Nummer 1 der Tennis-Welt hat wieder Kontakt zu einem fragwürdigen Guru. So trainiert Novak Djokovic mit einem Schützling von Pepe Imaz.

Denn der Serbe hat grosse Ziele dieses Jahr: So will er unter anderem Roger Federers Rekord für die meisten Wochen als Nummer 1 brechen.

Der Coach, der keinen Erfolg brachte

Imaz kommt eine zweifelhafte Rolle in Djokovics Karriere zu. Der Spanier war selbst Tennisprofi, aber nicht erfolgreich. Bei Grand Slams schaffte er es nur einmal in die zweite Runde – 1998 in Paris. Nach seiner aktiven Karriere wird er als Kuschel-Guru bekannt. Er predigt fragwürdige Theorien von Frieden und Liebe. Imaz hilft Djokovics Bruder Marko 2013 aus einer Depression, deshalb nimmt auch der Tennis-Superstar seine Hilfe in Anspruch.