Tennis: Srdjan Djokovic wünscht Rücktritt von Novak

Es werde «hoffentlich nächstes Jahr der Fall sein», wenn Novak die «Tenniswelt verlässt», erklärt Djokovic Senior in der Dokumentation «Novak Djokovic – Untold Stories». Gemäss ihm habe Novak schon all seine Wünsche vor «sieben bis acht Jahren» erfüllt. Der Rest sei bloss «ein unglaublicher Bonus». Der 62-Jährige erwartet, dass sein Sohn nach dem Ende seiner Karriere «für das, was er tut, anerkannt wird».

Für Mutter Djokovic könnte Novak jetzt schon aufhören

Was sagt Djokovic selber?

«Natürlich ist die Reise noch nicht zu Ende. Warum sollte ich dann überhaupt daran denken, meine Karriere zu beenden, solange ich Slams gewinne?», gab der Serbe zumindest im Juni in Paris zu Protokoll. In Wimbledon scheiterte der 36-Jährige dann zwar gegen den 16 Jahre jüngeren Carlos Alcaraz in einem epischen Final, dennoch dürfte er zumindest kurzfristig weiterhin topmotiviert sein, weitere Erfolge einzufahren.

Dass auch Djokovic im fortgeschrittenen (Sportler-)Alter haushälterisch mit seinen Kräften umgehen muss, zeigt sich in seiner Turnierplanung. Das ATP-1000-Turnier in Toronto sagte er zuletzt ab und verbrachte stattdessen einige Tage Ferien mit seiner Familie in Kroatien am Meer. Nach dem Urlaub an der Adriaküste gilt der volle Fokus der Weltnummer 2 dem US Open, wo er ab Ende August Carlos Alcaraz als Champion von Flushing Meadows entthronen will.