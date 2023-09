Tennis: Novak Djokovic revidiert seine Covid-Haltung

Novak Djokovic feierte nach seinem Triumph am US Open zusammen mit den serbischen Basketballern in Belgrad. Zuvor sprach er im Talk bei John McEnroe über seine Impf-Haltung.

Emotionen pur bei Djokovic X/PTC

Darum gehts Novak Djokovic wurde in Belgrad von Tausenden Fans abgefeiert.

Dabei vergoss der 36-jährige Serbe Freudentränen.

Zuvor erklärte er in einem Talk seine Impf-Haltung.

Kurz nach dem grossen Sieg von Novak Djokovic am US Open veröffentlichte ESPN eine neue Folge einer Talk-Serie, in der Tennis-Legende John McEnroe seine Gäste zum Gespräch bittet. Stargast bei der aktuellsten Episode war nun Djokovic persönlich. Der Serbe äusserte sich dabei ausführlich zu seiner Entscheidung, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Eine Wahl, die ihn in den letzten beiden Jahren daran gehindert hatte, in Flushing Meadows anzutreten.

«Ich war nie ein Anti-Vax-Kämpfer», erklärte Djokovic und fügte an, er sei einfach immer ein Befürworter der Wahlfreiheit gewesen. Dies sei etwas, das man wirklich als selbstverständlich angesehen habe, so der 36-Jährige. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass viele Menschen wirklich eine Wahl hatten», meinte der Superstar weiter, nachdem er für seinen Matchball im US-Open-Final ausgerechnet von Impfstoff-Hersteller Moderna mit dem «Shot of the Day» ausgezeichnet worden war.

«Schurke der Welt» – Held in Belgrad

Djokovic betonte, er sei «nie gegen Impfungen» gewesen. Er habe bloss Tennis spielen und sich an Turnieren messen wollen. Dies wurde ihm wegen seiner Nicht-Impfung erstmals im Januar 2022 verwehrt, als er mit seinem Einreisewirbel am Australian Open weltweit für Schlagzeilen sorgte. Als «Schurke der Welt» habe er sich damals gefühlt, erzählte Djokovic im Interview mit McEnroe.

Etwas mehr als anderthalb Jahre später könnte die Lage beim nunmehr 24-fachen Grand-Slam-Champion kaum unterschiedlicher sein. Vor abertausenden Menschen wurde Djokovic am Dienstag in Belgrad zusammen mit der serbischen Basketballnationalmannschaft (Silber an der WM) für seine Leistung in New York abgefeiert.

Spontane Feier mit serbischen Basketball-Stars

Beim Empfang auf dem historisch bedeutenden Rathausbalkon von Serbiens Hauptstadt liess «Nole» seinen Emotionen freien Lauf. Bei einer Ansprache an die Menschenmenge konnte er die Tränen nicht mehr zurückhalten. «Es gibt selten Momente, in denen man sprachlos ist, aber dies ist einer davon. Für mich ist damit ein Kindheitstraum wahr geworden», erklärte Djokovic. «Das ist für mich eine grosse Ehre, das ist ein unbezahlbares Gefühl und wird nie wieder passieren», so der Serbe weiter.

Seine Teilnahme am Empfang der Basketball-Vize-Weltmeister ist eher zufällig entstanden. Eigentlich reiste Djokovic nach dem Turnier in New York aus familiären Gründen unplanmässig nach Belgrad. Dann liess er sich jedoch die Gelegenheit nicht nehmen, an dem Ort zu feiern, an dem schon mehrfach grosse Siege zelebriert wurden.

Nach dem Empfang auf dem Belgrader Rathausbalkon war die Feier für den Djoker noch lange nicht zu Ende. Videos auf Social Media zeigen, wie er zusammen mit Ehefrau Jelena und den serbischen Basketballern in einem Restaurant zu lauter Musik den Abend ausklingen liess. NBA-Superstar Nikola Jokic fehlte zwar bei der WM, liess sich die Feier mit seinen Basketball-Kumpels und Djokovic ebenfalls nicht entgehen. Der Center der Denver Nuggets tanzte sogar ausgelassen mit nacktem Oberkörper in der Belgrader Lokalität herum.