Niederlage bei den ATP Finals : Novak Djokovic verliert überraschend gegen Daniil Medwedew

Daniil Medwedew schlägt Novak Djokovic im 2. Spiel in 2 Sätzen. Dank diesem Sieg steht der Russe beim ATP Final in London im Halbfinal. Der Serbe muss nun gegen Alexander Zverev ran.

Der Russe Daniil Medwedew hat beim ATP-Final in London vorzeitig den Halbfinal erreicht. Der 24-Jährige gewann überraschend klar gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 6:3, 6:3 und feierte damit seinen zweiten Sieg. Zum Auftakt hatte Medwedew gegen Alexander Zverev ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen. Für Djokovic war es die erste Niederlage. Der zweite Halbfinal-Teilnehmer aus der Gruppe «Tokio 1970» wird nun am Freitag zwischen Zverev und Djokovic ermittelt.