Wimbledon: Novak Djokovic will Rekord von Roger Federer

Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic ist das Traum-Final in Wimbledon, auf das viele Tennisfans gehofft haben. Wir zeigen euch die spannendsten Fakts zum Endspiel an der Church Road.

1 / 5 Bleibt Novak Djokovic der König von Wimbledon? Der Serbe ist an der Church Road seit 2017 unbesiegt. Getty Images Djokovic Siegeszug stoppen will Carlos Alcaraz. AFP Der Spanier ist die Weltnummer 1 und in blendender Verfassung. AFP

Darum gehts Am Sonntag duellieren sich Novak Djokovic und Carlos Alcaraz um den Wimbledon-Titel.

Der Serbe könnte mit einem Sieg gleich zwei wichtige Rekorde egalisieren und die Nummer 1 zurückholen.

Alcaraz wäre bei einem Triumph der erst dritte spanische männliche Sieger beim Rasenklassiker.

Diese Rekorde kann Djokovic am Sonntag egalisieren

Seit seinem Triumph am French Open hat Novak Djokovic 23 Grand-Slam-Titel und damit mehr als jeder andere männliche Tennisstar auf dem Konto. Gewinnt der Serbe auch am Sonntag in seinem 35. Grand-Slam-Final (ebenfalls Rekord), würde er gleichziehen mit Margaret Court, die mit 24 Major-Erfolgen die Rangliste bei den Frauen anführt. Aus Schweizer Sicht fast wichtiger: Djokovic würde damit auch Roger Federers legendäre acht Wimbledon-Titel egalisieren. Der Maestro ist der bisherige Rekordchampion an der Church Road. Für Carlos Alcaraz wäre es nach dem US Open 2022 der zweite Grand-Slam-Titel. Er wäre zudem nach Manuel Santana und Rafael Nadal der dritte männliche Wimbledon-Sieger aus Spanien. Garbiñe Muguruza triumphierte 2017 bei den Frauen.

Das spricht für Djokovic

Obwohl Alcaraz aktuell die Nummer 1 der Weltrangliste ist, geht Djokovic als Favorit ins Endspiel. Kein Wunder: Der 36-Jährige hat in Wimbledon die letzten 34 Matches in Serie gewonnen, zuletzt vier Titel nacheinander gewonnen und letztmals 2017 (nach verletzungsbedingter Aufgabe) eine Partie verloren. Auf dem Centre Court ist er beim Rasenklassiker sogar seit 2013 ungeschlagen. Damals unterlag Djokovic im Final Andy Murray. An einem Grand Slam verlor er letztmals beim French Open 2022 (gegen Rafael Nadal im Viertelfinal) eine Partie. Das Head to Head mit Alcaraz ist ausgeglichen (1:1).

Das spricht für Alcaraz

Alcaraz verpasste das Australian Open verletzt und gewann nach seiner Rückkehr 46 seiner 50 Matches. Bei den vier Niederlagen erlitt er zudem bei dreien davon ernsthaftere Verletzungen oder Krämpfe. So auch beim letzten Duell mit Djokovic im Halbfinal von Roland Garros. Der Spanier scheint sich mittlerweile auch auf Rasen wohlzufühlen, gewann er doch seine elf letzten Partien auf jener Unterlage inklusive dem Turnier in Queens vor Wimbledon. Pluspunkt für den 20-Jährigen könnte auch die Unterstützung der Fans sein, da er sich zuletzt auch in London zu einer Art Publikumsliebling entwickelte und Djokovic sich immer wieder mit missgünstigen Reaktionen der Fans auseinandersetzen muss.

Das sagen die Finalisten

«Ein Final ist nicht die Gelegenheit, um ängstlich oder müde zu sein», zeigte sich Alcaraz nach seinem Halbfinalsieg gegen Daniil Medwedew kampfeslustig. Der Iberer weiss, dass es gegen Djokovic einen Sondereffort braucht, sagte aber auch: «Ich denke, dass ich ihn hier schlagen kann. Auch wenn er seit 2013 nicht mehr auf diesem Platz verloren hat». Der 16 Jahre ältere Serbe gab sich derweil entspannt und meinte humorvoll: «Er ist jung, er ist hungrig. Ich bin auch hungrig, also lasst uns ein Fest feiern.»

Im Halbfinal legte sich Djokovic mit den Fans an. SRF

