Tennis: Wimbledon-Plakat ohne Novak Djokovic empört

Werbeplakate von Wimbledon liefern hitzige Diskussionen. In einem ersten Poster wurde Novak Djokovic aussen vor gelassen. In einem zweiten Bild fehlt Andy Murray, was dessen Familie sauer aufstösst.

Darum gehts Wimbledon bewirbt sein Turnier in einem ersten Plakat ohne Novak Djokovic drauf.

Die Djokovic-Fans sehen dies als Affront.

Das Fehlen von Andy Murray in einem Werbe-Bild sorgt ebenfalls für Aufregung.

Seit 2017 verlor Novak Djokovic keine einzige Partie in Wimbledon, insgesamt gewann er das wohl prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt sieben Mal. Umso mehr verwundert es, dass die Weltnummer 1 auf den ersten grossen Werbeplakaten für das anstehende Turnier auf dem heiligen Rasen nicht zu sehen ist.



Spaniens Shootingstar Carlos Alcaraz und US-Supertalent Coco Gauff sind dafür auf den Postern ebenso drauf wie die zurückgetretenen Legenden Roger Federer, Björn Borg, Steffi Graf und Serena Williams. Viele Djokovic-Fans bringt das so richtig auf die Palme. «Ihr seid eine Schande», wütet ein Anhänger des 23-fachen-Grand-Slam-Champions auf Twitter. Andere bezeichnen das Verhalte der Organisatoren als «riesige Respektlosigkeit» oder sogar als Serbenfeindlichkeit.

Organisatoren beschwichtigen

Beschwichtigt werden die Djokovic-Fans auch durch ein Wimbledon-Werbevideo nicht. Dort ist Djokovic zwar zu sehen, aber bloss für einen Sekundenbruchteil. In der Kommentarspalte unter dem Video ist der Zorn auch hier gross. Es wird sogar darüber diskutiert, ob der 36-Jährige wegen seinen kontroversen Haltungen in politischen Themen und der Impfdebatte bewusst nicht ins Zentrum der Werbeaktivitäten gesetzt wird.



Gegenüber 20 Minuten wollen die Wimbledon-Organisatoren auf Anfrage nicht auf die Vorwürfe eingehen und halten bloss fest: «Novak Djokovic ist auf den Plakaten und im Kampagnentrailer zu sehen». In der Tat kursieren nun auch Plakatbilder im Netz auf denen der Serbe drauf zu sehen ist, ebenso ist er auf dem Hintergrundbild des offiziellen Wimbledon-Accounts dabei.

«Novak ist ein Höhepunkt unserer Strategie»

Ob dies eine Reaktion auf die negativen Wortmeldungen der Djokovic-Fans oder von Anfang an geplant war, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Gegenüber dem serbischen Medium «Sportklub» hatten die Veranstalter des Rasenturniers kürzlich erklärt, Djokovic werde «einer der Höhepunkte» ihrer Werbestrategie sein.



«Ebenso sind wir sicher, dass die Fans von unseren Social-Media-Inhalten begeistert waren, mit denen wir Novaks jüngsten Grand-Slam-Erfolg gefeiert haben», verteidigte sich der All England Lawn Tennis Club weiter. Ebenso habe man Djokovics letztjährigen Triumph in Wimbledon mit «einer Rückschau auf seine Feier mit seiner Familie auf dem Centre Court» auf den sozialen Kanälen würdig zelebriert.

Wirbel auch um Murray und Sexismus-Debatte

Doch damit nicht genug. In einem weiteren Werbebild, dieses Mal in künstlerischer Form, sorgte Wimbledon für den nächsten Aufreger. Djokovic ist dieses Mal zwar drauf zu sehen, nicht aber der zweifache Turniersieger Andy Murray. «Wo ist Andy?», fragte Murrays Bruder Jamie auf Instagram. Sein Onkel Niall Erskine ging sogar einen Schritt weiter und kritisierte neben dem Fehlen seines Neffen auch, dass die weiblichen Tennis-Stars nur im Hintergrund zu sehen sind.

«Es ist auf allen Ebenen entsetzlich», befand Erskine und meinte weiter: «Alles dreht sich um die Männer in der ersten Reihe und euer eigener britischer Geschichtsschreiber ist nirgends zu sehen. Ihr solltet euch schämen». Wenig später meldete sich Grant Gruenhaupt, der Illustrator der Grafik zu Wort und beschwichtigte: «Keine Sorge, es sind noch mehr Bilder unterwegs». Murray-Bruder Jamie gab sich damit nicht zufrieden und bestätigte, er empfände die Karikatur als respektlos. Der Schotte weiter: «Andy hat in einer unglaublichen Ära zweimal Wimbledon gewonnen und ein Mal das Final erreicht. Ich fand das ein bisschen wenig, nachdem er dem Turnier so viel eingebracht hat».