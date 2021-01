310 Wochen war er die Nummer 1 an der Tennis-Weltrangliste. Der Rekord von Roger Federer, er schien gemacht für die Ewigkeit. Doch auch die Ewigkeit ist endlich, genauer gesagt endet sie am 8. März dieses Jahres. Dann wird die aktuelle Weltnummer 1, Novak Djokovic, den Rekord des Schweizers brechen und seinerseits die 311. Woche an der Spitze des ATP-Rankings in Angriff nehmen.