Die fatale Szene: Novak Djokovic schlägt den Ball weg und trifft die Linienrichterin. Video: Twitter

Darum gehts Am Sonntag wurde Novak Djokovic am US Open disqualifiziert.

Seither hat er eine stressige Woche mit viel Unruhe.

Nun hat sich ein Djokovic-Insider zu Wort gemeldet.

Novak Djokovic hat eine stressige Woche hinter sich. Mit Sicherheit. Nachdem er am Sonntagabend am US Open disqualifiziert worden war, weil er mit einem Ball eine Linienrichterin am Hals getroffen hatte, überschlugen sich die Ereignisse.

Zunächst schwänzte der 33-jährige Serbe die obligatorische Pressekonferenz nach dem Spiel, dann entschuldigte er sich auf Instagram. Es folgten unschöne Szenen von Djokovic-Fans, die mit dem Out ihres Liebling nicht klarkamen und die Linienrichterin Laura Clark in den sozialen Medien übel beleidigten. Sie trieben es so weit, dass Clark ihr Instagram-Profil löschen musste und der Tennisstar seine Fans beschwichtigte. Hinzu kamen serbische Medien, die Verschwörungstheorien um das Djokovic-Out verbreiteten.

Und nun? Nun hat sich ein Djokovic-Insider zu Wort gemeldet. Im Interview mit der Tamedia-Redaktion (kostenpflichtig) erklärt der serbische Journalist Saša O zmo d ie komplexe Persönlichkeit des Tennisspielers. Und plädiert dafür, auch dessen gute Seiten zu sehen.

Am Sonntag traf die Weltnummer 1 mit einem Ball eine Linienrichterin. Novak Djokovic wurde daraufhin disqualifiziert. Foto: Keystone

«Die Leute sind gespalten»

Ihm sei gleich bewusst gewesen, dass Djokovic disqualifiziert werde, meint er. Wer sich näher mit Tennis befass e , der w isse : Das war eine Disqualifikation . Ozmo sagt aber auch, dass der Serbe riesiges Pech gehabt habe. « Dass Novak die Frau am Hals traf in einem fast leeren Stadion – unglaublich! Ironisch er weise schien er mir nicht einmal so aufgebracht. Hätte er sich so richtig aufgeregt, er hätte sein Racket zertrümmert. Dann hätte er eine Verwarnung gekriegt, und das Spiel wäre weitergelaufen », so der Journalist.

Angesprochen auf die Reaktionen in Serbien, sagt Ozmo gegenüber der Tamedia-Redaktion: « Die Leute sind gespalten. Viele haben das Gefühl, er sei benachteiligt worden. Um das zu verstehen, muss man das grosse Bild sehen. Wie Novak von den internationalen Medien und manchmal auch von den Grand Slams behandelt w orden ist , korrespondiert nicht damit, was er alles erreicht hat in seiner Karriere. »

Als Beispiel nennt er die Szene, als Roger Federer letztes Jahr im Paris-Halbfinal gegen Rafael Nadal den Ball aus Rage fast aus dem Stadion knallte . « Federer musste in der Pressekonferenz keine Frage dazu beantworten. Hätte das Novak getan, es wäre nur noch darüber geredet worden », so der 31-Jährige.

Djokovic wird wohl in Rom spielen