Ex-Coach Boris Becker – «Novak, sieh ein, dass es geimpft leichter für dich sein wird!»

Boris Becker richtete sich nun in einem Appell an seinen Schützling aus vergangenen Zeiten.

Auch drei Tage vor Turnierbeginn ist weiterhin unklar, ob sich Novak Djokovic nun rechtmässig in Australien aufhält oder nicht. Falls der Serbe das diesjährige Australian Open für sich entscheiden könnte, wäre er mit 21 Grand-Slam-Titeln alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie. Doch nachdem die australische Regierung am Freitag das Visum von Djokovic aberkannt hatte, dürfte dieser Traum in die Ferne gerückt sein.