Novartis-Abspaltung: Sandoz-Aktie enttäuscht zum Start

Novartis will sich mehr aufs Kerngeschäft fokussieren.

Am Mittwochmorgen hat Novartis die Generika-Tochter Sandoz abgestossen. Jetzt gibt es die Sandoz-Aktie an der Börse. Experten und Expertinnen rechneten mit einem Wert zwischen 26 und 33 Franken. Zur Börseneröffnung sind es aber nur 24 Franken pro Aktie, was einer Börsenkapitalisierung von 10,3 Milliarden Franken entspricht.