Novartis-Chef Dan Brindle hält Lobrede auf China an Parteikongress

«Grosse Erfolge», «schnelle Entwicklung»: So lobte der Chef von Novartis China die chinesische Regierung in einer Rede.

Auch ausländische Unternehmen müssen sich an das chinesische System anpassen: So hielt Dan Brindle, der China-Chef des Schweizer Pharmariesen Novartis, kürzlich an einem wichtigen Parteikongress (siehe Box) eine Rede, in der er die Regierung in den höchsten Tönen lobte.