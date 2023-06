Novartis kauft Chinook Therapeutics

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis übernimmt für bis zu 3,5 Milliarden Dollar das US-Unternehmen Chinook Therapeutics. Zunächst würden 3,2 Milliarden US-Dollar bezahlt, teilte Novartis am Montag mit. Mit dem Zukauf stärkt Novartis den Angaben zufolge vor allem seine Pipeline im Bereich der Nierenerkrankungen, da Chinook zwei Wirkstoffe im Spätstadium auf diesem Gebiet entwickelt.

Die Übernahme sehe eine Zahlung von über 40 Dollar in bar pro Chinook-Aktie (insgesamt 3,2 Mrd. Dollar) sowie eine eventuelle spätere Prämie von bis zu vier Dollar in bar je Aktie bei Erreichen von bestimmten Entwicklungsergebnissen vor. Novartis rechnet damit, die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2023 abzuschliessen.