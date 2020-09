«Arbeitsplatz-Analytics» : Novartis kontrolliert die Angestellten im Homeoffice

Der Pharmariese Novartis offeriert Heimarbeit nach Wunsch – im Gegenzug misst der Konzern aber auch, womit die Teams ihre Zeit verbringen, etwa wie oft sie mailen und telefonieren.

Novartis verwendet demnach Software, welche die Aktivität der Belegschaft misst – wie viel sie mailt, telefoniert, digitale Meetings abhält. Dies bis auf 30 Mitarbeitende genau. Baert betont, das Offenlegen der Aktivitätsdaten sei freiwillig. 97 Prozent der Belegschaft mache mit. So stellte Novartis etwa fest, dass die Angestellten montags und freitags ebenso aktiv sind wie in der Wochenmitte, obwohl an diesen «Randtagen» viel mehr Leute im Homeoffice arbeiten. Ebenso zieht der Konzern aus den Daten den Schluss, dass die Produktivität trotz mehr Home office nicht abgenommen hat.